DELFI KESK-EUROOPA RALLIL | Martinsoni päevakommentaar: Hyundaist, Lappist ja Suninenist ehk kelle palkab Subaru?

Asi on tegelikult tõsine. Hyundai esisõitja Thierry Neuville tunnistas paar päeva tagasi Delfile, et tiim vajab hirmhädasti ükskõik millist tiitlit, sest vastasel korral võivad Korea autotehase kõrged ülemused rallimeeskonna stepsli seinast välja tõmmata. See oligi põhjus, miks Tänakuga käed löödi.