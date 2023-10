VIDEO | Bellingham vedas Madridi Reali El Clásicol võidule

20-aastase Bellinghami arvel on sel hooajal koduklubi ja rahvuskoondise eest kokku 16 mänguga juba 13 väravat.

Xavi: Barcelona vääris võitu

Barcelona peatreener Xavi oli kohtumise järel väga löödud. „Meie vajame värava löömiseks viit-kuut võimalust, samas kui Real lõi kahe ja poole võimalusega kaks väravat. Ausalt öeldes arvan, et väärisime võitu, kuid nii juhtub, kui jätad Reali vastu võimalused kasutamata,“ tunnistas Xavi pärast kaotust, vahendab Marca.

„Oleksime pidanud [1:0 eduseisus] teise värava lööma, aga kui sa seda ei tee, tapab Madridi Real su. Me ei kaotanud kohtuniku tõttu, vaid seetõttu, et me ei olnud tõhusad,“ lisas Kataloonia klubi peatreener.