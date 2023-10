FOTOD | Flora pööras Paide vastu kaotusseisu võiduks, Levadia jäi alla Kaljule

Flora peatreener Jürgen Henn oli võiduga mõistagi rahul, kuigi tunnistas, et see tuli liiga raskelt. “Suutsime täna standarditega, millega oleme paar päeva tööd teinud, võidu võtta. Otsustavatel hetkedel toimis kõik.“

Levadia kaotas Kaljule

Levadia väravavaht Karl Andre Vallner oli kaotusest šokeeritud. „Kuna meile löödi neli, siis on väga valus. Tundus, et laseme, siis tuleme ja võtame ära. Siis lasime uuesti, tulime jälle ja oligi tunne, et võtame ära ... Nii kergelt laseme endale lüüa. Peab üle vaatama, kuidas need väravad täpselt tulid,“ kommenteeris Vallner.