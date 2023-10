Kesk-Euroopa rallil avarii teinud Evans: vajusime natuke sõidujoonest välja ja kahjuks polnud seal enam kuhugi minna

Kolmandat kohta hoidnud Toyota piloot lasi ühe kiire kurvi pikaks, mistap masin lendas teelt välja murule ja vajus vastu lauta. „Siinne uus asfalt on veidi libe, aga samas polnud seal midagi eriskummalist. Paremkurvis läksid esimesed rattad blokki, vajusime natuke sõidujoonest välja ja kahjuks polnud seal enam kuhugi minna,“ rääkis ta DirtFishile.

Küljega vastu hoonet lennanud Yarisega edasi sõitmine polnud võimalik, sest masina tagumine ratas oli all viltu. „Kahjuks sai masin päris kõvasti viga. Üritasime masinat võimalikult palju pöörata, et me ei sõidaks nina ees majja, aga sellest polnud kasu,“ kahetses ta.