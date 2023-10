Toyota tiimipealik Latvala: mul on Evansist meeletult kahju, aga ta pidi selles olukorras riskeerima

Kalle Rovanperät jälitanud meeskonnakaaslane Elfyn Evans sõitis 11. kiiruskatsel teelt välja ja katkestas. Nii peab soomlane sisuliselt rallil lihtsalt lõpuni tulema ja MM-tiitel on tema.

„Muidugi on mul Evansist meeletult kahju,“ tõdes Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala. „Fakt on see, et selles olukorras ta lihtsalt pidi üritama. Ta teadis juba reedel, et riskide võtmisega kaasnevad omad ohud. Tingimused on keerulised, aga kihutame maailmameistritiitli nimel. Midagi võis juhtuda ja kahjuks juhtuski. Kalle tegi sõiduvea ja avas sellega Elfynile ukse, mistõttu ta üritas viimased sekundid välja pigistada.“

Rovanperä käis teelt väljas kümnenda kiiruskatsel, kuid soomlane pääses vaid ehmatuse ja 20-sekundilise ajakaotusega. Sellega jõudsid soomlast jälitanud Thierry Neuville ja Evans löögiulatusse, sest esikolmik mahtus vaid 25 sekundi sisse.

„Hommikul oli näha, et hoolimata edumaast võib sellistes oludes kõike juhtuda. Kallel läks mõte korra uitama ja see andis kohe tagasilöögi. Rattad läksid pidurdusel lukku ja masinat polnud võimalik enam teel hoida. Õnneks suutis Kalle vältida takistusi, mis oli tema poolt suurepärane olukorra päästmine,“ kiitis Latvala noort hoolealust.

Evans aga kihutas 11. kiiruskatsel teelt välja, masin paiskus vastu lauta ja tema Yaris enam edasi ei liikunud. „Libe koht, kus auto läks libisema. Viga polnud suur, kuid asfaldil maksavad ka väikesed eksimused kätte,“ märkis Latvala, kelle sõnul Evansi auto putitatakse tõenäoliselt pühapäevaks korda.

Latvala sõnul on Rovanperä siht selge. „Sellises olukorras pole mõtet juhiseid anda. Kalle on tark sõitja ja sai ise ka aru, mis on praegu kõige tähtsam. Riskide võtmise osas tegi Kalle ainuõige otsuse,“ viitas tiimipealik sellele, et Evansi õnnetuse järel võttis Rovanperä hoo maha ning loovutas ralli esikoha. „Nüüd peab ta ralli lihtsalt läbi sõitma, aga seegi on raske. Kuid olen üsna kindel, et Kalle saab selle tööga hakkama.“

Rovanperä rohkem riske ei võta