Suur tiitlimatš läheneb: Fury’ga kohtunud Ussõk kinnitas, et on valmis detsembris ringi astuma

Saudi Araabias peetavat Fury ja Ngannou matši on vaatama sõitnud ka Ussõk. Hotelli fuajees said kaks meest omavahel ka kokku. „Tule siia, kallistame. Vennas, tule ja kallista mind,“ sõnas Fury Ussõkit kohates. Seejärel leidsidki kaks meest teineteise embusest, mille käigus tõstis Ussõk rivaali ka õhku. „Ma vajasingi seda,“ viskas Fury nalja.

Fury on aga teatanud, et tema tahab kindlasti poksida 23. detsembril ning nõuab selle kuupäeva austamist ka Ussõkilt. Seni on kõlanud jutud, et Ussõk tahaks matši pidada jaanuaris, kuna siis saaks ta pidada soovitud 14 nädala pikkuse treeninglaagri.