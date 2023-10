VIDEO | Evansi avarii kindlustas Rovanperä’le sisuliselt teise MM-tiitli

Tiitli suunas on kihutamas Kalle Rovanperä, kes edestas enne Kesk-Euroopa rallit Elfyn Evansit 31 punktiga. Ühel rallil on maksimaalselt mängus 30 punkti ehk kokku on mängus veel 60 punkti.

Kesk-Euroopa rallil on laupäeva lõunaks seis, kus Rovanperä on hoidmas teist kohta ning Evans on katkestanud. Evans sõitis teelt välja 12. kiiruskatsel.

„Elfynist on kahju, sest tema tiitlilootused on läinud. Väga-väga-väga keeruline katse. Andsime endast kõik, kuid mõnedes kiiretes kurvides oli üllatusi,“ sõnas kiiruskatse järel Thierry Neuville, kes hoiab Kesk-Euroopas liidrikohta ning on MM-sarja üldarvestuses kolmas.

„Teadsin, et Elfyn on teelt välja ja mul pole mõtet riskida. Evansist on kahju, sest võitlus oli äge. Nüüd on meie eesmärk lihtsalt finišisse jõuda,“ sõnas Rovanperä, kes langes 12. kiiruskatsega liidrikohalt teiseks.

Kui Rovanperä teenib Kesk-Euroopa rallil Evansist rohkem või võrdselt punkte, siis on tema teine MM-tiitel kindlustatud.

Hooaja viimane ralli sõidetakse 16.-19. novembrini Jaapanis.

MM-sarja üldseis enne Kesk-Euroopa rallit:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 217 punkti

2. Elfyn Evans (Toyota) 186

3. Thierry Neuville (Hyundai) 155

4. Ott Tänak (M-Sport) 146

5. Sebastien Ogier (Toyota) 99

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 98