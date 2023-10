Kriitikat teinud Sebastien Ogier esines avaliku vabandusega

„Uskumatu, uskumatu... Ma ei jõua oodata, et Michelin tagasi tuleks,“ põrutas Ogier, kui tema Toyotal tuli veljelt rehv maha. „Mul ei ole enam motivatsiooni.“

Laupäeval esines Ogier aga avaliku vabandusega. „Reageerisin antud olukorras üle. Emotsioon oli lihtsalt väga kõrgel. Vabandan, et süüdistasin rehvi(tootjat),“ sõnas Ogier. „Tegelikult oli probleem veljes, mis oli katki. Just seetõttu läks rehv tühjaks. Tee oli väga kitsas ning muda sees oli nähtavasti kivi, mida me ei näinud.“