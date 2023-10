Conor McGregor liitus ametlikult taas USADA programmiga ja võib uuel aastal UFC ringi naasta

Vabavõitlusäss Conor McGregor käis viimati võitlusringis 2021. aasta 10. juulil, kui ta jäi alla Dustin Poirierile. Antud matšis murdis McGregor ka jalaluu. Traumast taastumise järel on pidevalt räägitud, et McGregor naaseb peagi ringi, kuid seni on see jäänud ainult jutuks. Nüüd on iirlane astunud aga olulise sammu, et ta võiks tuleval aastal ringi astuda.