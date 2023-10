TÄNA DELFI TV-s | Tabeliliider BC Kalev/Cramo jahib Rapla Avis Utilitase vastu järjekordset võitu

Kalev/Cramo on alustanud Eesti – Läti liiga hooaega edukalt. Seni on peetud viis kohtumist ning need on kõik võidetud. Tabelis annab see neile esikoha. Kaotuseta püsib ka Ukraina tipptiim BC Prometei, kuid neil on peetud üks kohtumine vähem.