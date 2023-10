TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam võõrustab viimasel kohal olevat Viimsit

Pärnu on hooaja alguses seni kogunud kolm võitu ja saanud kirja ka kaks kaotust. Turniiritabelis annab see seitsmenda koha. Sarnane võitude ja kaotuste suhe on ka viiendal positsioonil oleval Riia VEF-il ja kuuendat kohta hoidval Tartu Ülikool Maks & Mooritsal.

Viimsi on samal ajal saanud kirja ühe võidu ja kuus kaotust, mis jätab nad 16 meeskonna konkurentsis viimasele positsioonile. Üks võit ja kuus kaotust on ka Läti Ülikoolil, kuid neil on natuke parem korvide vahe.

Pärnu poolel on tänaseks kohtumiseks kõik mehed mänguvalmis. „Viimsi vastu peame mängu kontrollima, kuna vastas on noor ja ettearvamatu sats, kellelt keegi võitu ei oota. Tähtis on mängida nädal enne Kalev/Cramoga peetavat kohtumist kodus üks korralik partii. Viimsi mäng käib väga palju läbi Oliver Suuroru, kes sai lõppenud hooajal Tartus korralikult kogemusi. Samuti peame jälgima noort Stefan Vaaksi, kes laeb peale nii perimeetrilt kui ka korvi alt,“ rääkis matši eel Pärnu abitreener Martin Müürsepp.

Kohtumine algab kell 17.00.