TÄNA DELFI TV-s | Neljandat võitu jahtivale Tartu Ülikool Maks&Mooritsale sõidab külla tabeli lõppu kuuluv Läti Ülikool

Hooaega kahe kaotusega alustanud Tartu on seejärel võitnud kolm kohtumist järjest. Praeguseks ollakse kolme võidu ja kahe kaotusega tabelis kuuendal kohal. Läti Ülikoolil on koos üks võit ja kuus kaotust. 16 klubi konkurentsis annab see 15. positsiooni.

„Läti Ülikool alustas liigahooaega meist küll nädal aega hiljem, kuid neil on juba meist kaks kohtumist enam mängitud ja neist mängudest saadud vaid üks võit. Läti Ülikool on noor võistkond, kelle eelmise hooaja liidrid lahkusid tugevamatesse võistkondadesse ja nad alustasid uut ringi,“ sõnas kohtumise eel tartlaste abitreener Olari Narits.

„Ilmselt päris hästi nende mängumootor veel ei tööta, aga seda ettevaatlikumad peame olema, et nad meie vastu õigeid tuure üles ei saaks. Neile omaselt on tegemist suhteliselt noortest meestest koosneva satsiga, kus on juures üks kogenum mängija Arnolds Helmanis. Tema ja tagamängija Norberts Strautins on senistes kohtumistes vastastele ka kõige enam pahandust teinud. Oleme saanud selleks mänguks korralikult evalmistuda ja loodan, et kodupubliku toel saame oma võiduseeria neljale mängule pikendada,“ lisas Narits.