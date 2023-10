FOTOD | Maailma esikolmik jõudis Tallinnasse

Omamoodi sümboolne, et esimestena jõudsid Tallinnasse hispaanlased, sest just selle riigi sõitjate seas on kõige nimekamad mehed. Sama lennuga saabusid 33-kordne maailmameister Toni Bou, tänavune MM-hõbe Jaime Busto ja pronksimees Gabriel Marcelli.