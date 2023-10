DELFI VIDEO | Ott Tänak: päeva peale läks asi paremaks, aga selleks ajaks olid esimesed kolm peolt ära läinud

Päeva vältel mainis eestlane, et tema masina seadistus oli liiga jäik ja seda polnud võimalik muuta. „Oli teada, et tulevad sellised olud, aga meil polnud võimalust autot pehmemaks muuta. Tuli minna nii nagu oli ja midagi polnud teha. Hommikul sadas palju ja olud olid märjad, päeva peale kuivas, mille järel läks asi paremaks. Kuid selleks ajaks olid esimesed kolm peolt ära läinud. Nad sõitsid omas tempos ja meil oli keskmike tempo. Polnud põhjust juurde riskida, tulime oma rütmiga koju,“ arutles Tänak, kes jääb kolmandat kohta hoidvast Elfyn Evansist maha 43,2 sekundiga. Eestlase selja taga on ligi minuti kaugusel teine Toyota mees Takamoto Katsuta.