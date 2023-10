Kalevi ja Tammeka mäng pandi fännide pärast viieks minutiks pausile. Tartu kapten: kas me liigume siin lumehelbeühiskonna poole?

Kohtunikud peatasid teisel poolajal mängu

Kohtumist varjutas tribüünil toimunu, mistap jäeti mäng teise poolaja keskel viieks minutiks pooleli. Sealjuures teadustaja kutsus selle ajal fänne korrale. „Kohtunikku solvati tribüünilt,“ selgitas Soccerneti ülekandes kohtumise järel Tammeka kapten Richard Aland. „Ma ei tea, kas me liigume siin lumehelbeühiskonna poole? See on ju kuradi jalgpall, emotsioon ja rahvas avaldabki arvamust. Ma ei tea, kas seda tasuks selliselt hinge võtta. Ühesõnaga segane värk.“