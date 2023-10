Raieste võimalus? Vigastus jätab Baskonia suvise täienduse kaheks kuuks platsi kõrvale

Eesti korvpallikoondislaste Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubis on segased ajad. Hispaania meedia sõnul räägib klubi läbi peatreener Dusko Ivanoviciga, kes võib lähipäevil omale saada Joan Peñarroya ametikoha. Lisaks said viimasel nädalal viga nii Dani Díez kui ka Nikos Rogkavopoulo.

Kui Diaze vigastus on kergem ja ta naaseb paari päevast trenni, siis Rogkavopoulos nii lihtsalt ei pääsenud. Kreeka koondislane tegi kolmapäevasel treeningul viga parema jala sääre siseküljele ja Kreeka meedia sõnul jääb 22-aastane korvpallur lihasvigastusega umbes kaheks kuuks mängudest eemale.

Baskimaa ajaleht noticias de Alava tõdes, et mõnes teises olukorras palkaks meeskond endale lühikese lepinguga uue mehe. Ent praegu on Baskonial pooleli treenerivahetus ja lisaks otsib klubi tagamängijat, mistap peab kastanid tulest tooma just Raieste, kes seni pole kuigi palju minuteid teeninud.