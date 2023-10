Latvala: järgmisel aastal on rallid lühemad, mis on hea uudis Hyundaile

Rallisarja juhid murravad viimastel kuudel pead, kuidas muuta võistlused põnevamaks. Üks laual olev mõte on etappide lühendamine. Praeguse tava järgi on reedel ja laupäeval pikad võistluspäevad ning pühapäeval on enamasti kavas poolpikk sõidupäev, sealjuures peavad reeglite põhjal masinad läbima 300 kuni 350 katsekilomeetrit.

Kuigi asi pole veel ametlik, siis Latvala väitel on uuel hooajal pilt teine. „Järgmiseks aastaks on planeeritud lühemad rallid. See soov tuli promotoorilt ja kõik on idee suures osas vastu võtnud,“ ütles Latvala soomlaste väljaandele Iltalehti.

Toyota tiimipealiku väitel kärbitakse lühemaks reedene päev. Üks lühem ralli on MM-sarjas debüteeriv Läti etapp, mille korraldajad ütlesid pressiteates, et kavas on 250 kilomeetri jagu kiiruskatseid.

Ka Latvala meelest on mõte hea, sest lisaks fännidele on see meelepärane ka meeskondadele. „Iga sõidukilomeeter maksab. Kui võistluskilomeetreid on vähem, siis on ka kulutused väiksemad. See annab Hyundaile võimaluse tuua rallidele neljanda auto. Tean, et nad on sellele mõelnud,“ paljastas Latvala.

Hyundai on järgmiseks aastaks käed löönud Thierry Neuville ja Ott Tänakuga, kuulu järgi saab ka Teemu Suninen sõita vähemalt pooltel rallidel.