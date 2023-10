Vihma käest räästa alla. Reegleid rikkunud Loubet sai kohtunikelt aja- ja rahatrahvi

Loubet ralli algus polnud midagi erilist. Viiendal katsel kaotas prantslane kiiremale mehele Kalle Rovanperäle 37,9 sekundiga, kokkuvõttes oli Ford Puma roolija liidrist maas üle pooleteist minuti ehk ta võitles koha eest noore tiimikaaslase Gregoire Munsteriga. „Tingimused on väga keerulised, pidamine oli üllatavalt kehv,“ võttis Loubet’ hommiku kokku.

Kuna see on vastuolus turvanõuetega, siis said mehed üsna karmid karistused. „Masin number 7 saab üheminutilise ajatrahvi. Lisaks saavad Pierre-Louis Loubet ja Benjamin Veillas 1500 euro suuruse rahatrahvi,“ lisasid nad.