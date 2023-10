Sadade tuhandete eurodega Soome rallitalenti aidanud Marcus Grönholm: mul on raha otsas ja koostöö sai läbi

Grönholm on viimastel aastatel üritanud kaasmaalast aidata maailma tippu ja Soome meedia sõnul on rallilegend panustanud sadade tuhandete eurodega. Kuid nüüd sai kahe mehe koostöö proosalisel põhjusel läbi.

„Rääkides rallipüüdluste rahastamisest, siis minu enda raha on otsas. Kohe kindlasti pole need kibestunud mehe sõnad, vaid tõsiasi, millega peab leppima,“ ütles 55-aastane Grönholm ajalehele Ilta-Sanomat.

2000. ja 2002. aastal maailmameistriks tulnud Grönholmil on kodulinnas Inkoos suured kinnisvaraprojektid, kuid inflatsiooni tõttu pole soomlase ettevõttel käes parimad ajad. „Mina isiklikult ei suuda rohkem Jarisse panustada. Minu enda rahal on tulevikus muud kasutusviisid. Paberil on meil Jariga jätkuvalt koostööleping ja kui kuskilt tuleb uus sponsor, siis loomulikult aitan teda ka edaspidi hea meelega. Kui rahastajat ei leita, siis ilmselt saab läbi ka meie koostöö. Kahjuks.“

2020. aastal tuli Huttunen Hyundai i20 R5 masinaga WRC3 arvestuses maailmameistriks. 2021. aastal alustas soomlane WRC2 arvestuses hooaega Hyundai roolis ja lõpetas Fordiga, kokkuvõttes sai ta kiiduväärt kolmanda koha. Ka mullu noppis Huttunen Ford Fiestaga Rally2 klassis poodiumikohti, aga tänavu on ta peamiselt sõitnud Soome meistrivõistlustel. Suvel proovis ta kodusel Soome MM-ralli kätt Ford Puma Rally1 masinaga, ent tehniliste probleemide tõttu lõpetas ta Jyväskyläs üheksandana.

„Tänapäeval on rahastajate leidmine üsna keeruline,“ märkis Grönholm, kelle sõnul oli Huttuneni suurim viga Hyundai juunioride programmiga liitumine. Kuigi talendikas soomlane oli pikalt Lõuna-Korea tehasemeeskonna hingekirjas, siis reaalsuses talle Rally1 autoga võimalust ei antudki. „Ka mina olen meie koostöö käigus teinud vigu ja üks neist oli Hyundaisse minek. Jah, see on tehasetiim ja paberil oli kõik ilus, aga see oli viga, milles saan süüdistada ainult iseennast.“

Grönholm rõhutas, et Huttunen on tegelikult väga andekas sõitja. „Ta on korduvalt näidanud, et ta on igal tasemel kiire. Ta on näidanud hooti šokeerivalt head kiirust, aga suures pildis pole tükid lihtsalt paika loksunud. Oleks tore, kui Jari saaks veel ühe võimaluse ennast näidata. Tema on potentsiaal olemas,“ lisas ta.