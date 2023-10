Ott Tänak: ma pole saanud autot sellistes tingimustes enda jaoks mugavaks

Reede hommikut on täielikult valitsenud teise MM-tiitli suunas liikuv Kalle Rovanperä (Toyota), kes on keerulistel libedatel Tšehhi asfaltteedel suutnud esimese stardikoha suurepäraselt ära kasutada.

„Stardist saadik on raske olnud. Ma pole saanud autot enda jaoks sellistes tingimustes piisavalt mugavaks,“ rääkis Tänak lõunapausi ajal RallyTV-le. „Meil pole võimalusi seadistust pehmemaks muuta. Kahjuks pole see täna võimalik ja peame lootma, et teed muutuvad kuivemaks ja auto läheb paremaks. Teadsime, et vihma tuleb. Püüame ellu jääda ja loodetavasti läheb võistlus paremaks.“