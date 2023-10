Endine tippmängija ei saa naistennisistide kurtmisest aru: ega nad kaevanduses ei tööta

Endine maailma viies reket ütles Livesport Daily taskuhäälingusaates, et naiste kurtmine vähese auhinnaraha üle on „pisut ärahellitatud“ seisukoht.

Tennisekommentaatorina töötav Hantuchova palgalõhe probleemist aru ei saa. „Mulle tundub see natuke nagu ärahellitatud. Eriti naiste profituuril, kus auhinnaraha on selline nagu ta on ja tüdrukud ei tööta kindlasti hommikul kella neljast alates kuskil kaevanduses,“ ütles 40-aastane slovakitar.

„Mis puudutab reisimist ja sihtkohti, kus WTA turniire mängitakse, siis olen mängijatega sama meelt. Sellest vaatenurgast on tennis kõige nõudlikum spordiala üldse. Minu jaoks isiklikult oli see üks põhjusi, miks ma lõpetasin. Keha ei pidanud enam ajavahega kohanemisele vastu. Olin pidevalt normaalsest rütmist väljas, see oli nii ebatervislik. Ütlesin endale, et see pole isegi seda raha väärt. Parema meelega oleksin 60-aastaselt endiselt hea tervise juures,“ rääkis Hantuchova.