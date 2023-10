VIDEO | WRC2 tiitliheitlus võttis Kesk-Euroopa rallil mitu dramaatilist pööret, Linnamäe püsib etapil mängus

WRC2-s on tiitliheitlusesse jäänud Andreas Mikkelsen (108 p), Yohan Rossel (104 p) ja Gus Greensmith (99 p), kes on kõik Kesk-Euroopa rallil ka stardis.

Nimetatud kolmikust on hooaja eelviimasel etapil parimas seisus Greensmith, kes on samuti probleemidega maadelnud. SS3-l purunes tal rehv, järgmisel katsel kaotas ta kiireimatele samuti üle 40 sekundi. Lisaks kurtis sõitja mootori üle, mis tegi tema sõnul veidrat häält. Kokkuvõttes on tal kaotust hetke liidrile Emil Lindholmile 1.29,2. Paljudel sõitjatel on veel SS4 läbimata ehk britt peaks langema kuskile teise kümne algusesse.