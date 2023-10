Järgmisel aastal peetakse Tallinna Ironmani raames ka Soome meistrivõistlused

Tallinna Ironman peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul on Soome meistrivõistluste korraldamine suur au: „Meil on hea meel, et meie põhjanaabrid meid usaldavad ning Soome meistrivõistlused Tallinna toovad. Saime sellel aastal väga positiivse kogemuse, korraldades lisaks Euroopa ja Eesti meistrivõistlustele poolpikal distantsil ka Leedu meistrivõistlusi, mis kasvatasid Leedu osalejate hulka ligi neli korda. Soome meistrivõistluste toomisega Tallinna on samuti oodata triatleetide huvi kasvu.“