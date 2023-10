Tipptennisist tegi ootamatu avalduse: Djokovic maksab kõik mu arved kinni

„Djokovic on mind finantsiliselt palju aidanud. Ta annab mulle kõike, mida karjääri jaoks vajan ja on kõik kinni maksnud. Ta on mind vajadusel aidanud ja teeb seda endiselt igal võimalikul viisil. Ma oled väga õnnelik, et ta mu jaoks olemas on,“ vahendab Tennis 365 Medjedovici öeldut.

„Me ei kulutanud sentigi. Ja uskuge mind, et see ei olnud tennisemaailmas sugugi väike summa [mis Djokovic tasus], vaid otse vastupidi. Kujutage ette, et maailma parim mängija helistab mu pojale, et hooaja eel koos trenni teha. See on sama, kui Lionel Messi või Cristiano Ronaldo ütleksid, et „Lähme mängime jalgpalli,“ või „Anna mulle teada, kui midagi vajad,““ rääkis Eldin Medjedovic eelmisel aastal Sportalile antud intervjuus.