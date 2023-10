Ingebrigtsenite perekonna tõus ja lagunemine. Isa Gjert: ma ei ole kaugeltki täiuslik isa ega abikaasa, aga ma pole ka vägivaldne

Sportliku taustaga Gjert ja ema Tone Eva Tønnessen on koos ilmale toonud seitse last: Kristoferi, Henriku, Filipi, Martini, Jakobi, Ingridi ja pesamuna Williami. Vanim on 32-aastane Henrik ja pesamuna on kümneseks saav William. Sporti teevad peres kõik, aga kolmest pojast - Henrik (32), Filip (30) ja Jakob (23) - on saanud tõelised kergejõustikutähed. Neist kõige edukam - Jakob - on olümpiavõitja, mitmekordne maailma- ja Euroopa meister ning kahe maailmarekordi omanik. Kõik kolm on tulnud 1500 meetri jooksus Euroopa meistriks.