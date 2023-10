„Paul Keres. Kuningas“. Delfi Meedia toob PÖFF-ile filmi suurimast eestlasest

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul on Paul Keres on läbi aegade suurim eestlane, kelle saatust, väärikust ja elu erilisi keerdkäike ei saa kunagi unustada. „Ta on erakordselt palju kannatanud, aga pidanud vastu erinevate režiimide emotsionaalsetele haamrilöökidele. Olles malemaailma kuningas, kuigi kroonimata. Me püüame vastata Kerese-elu kõige põletavamale küsimusele: miks ta ei tulnud maailmameistriks? Näib, et kõik on selge. Stalin ja NKVD keelasid selle. Aga… on ka neid, kes seda lõpuni siiski ei usu, sest kindlaid fakte ja ka Kerese nõustumist sellega justkui pole piisavalt,“ ütles ta.