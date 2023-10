NÄDALA MÄNG | Juba teise ameeriklase koju saatnud ja mängujuhti otsiv Kalev/Snabb üritab peatada rekordit püüdvat TalTechi

Miks on Kalev/Snabbi ja TalTech/Optibeti kohtumine nädala mäng?

Laupäeval kell 17 võõrustab Pärnu Sadam Viimsit ning Rapla Avis Utilitas Kalev/Cramot, kell 19.10 võtavad taaralinnas ülikoolide derbis mõõtu Tartu Ülikool Maks & Moorits ja Läti Ülikool. Toredad mängud on needki, aga Eesti pinnal toimuvatest kohtumistest on paberil kõige silmapaistvam pühapäeval kell 17 Nord spordihoones toimuv – kriisis Kalev/Snabb on kaotanud kolm matši järjest, samal ajal TalTechil on pooleli viiemänguline võiduseeria.