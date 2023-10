BASKET TV | FIBA Meistrite liiga leidis Eestist olulise partneri. Alanud koostööst võib sõltuda korvpalli üleüldine käekäik Euroopas

Täna on see kõik veel unelm. Tõsi, esimesed töövõidud on platvormi arendajatel ette näidata koostööst Leedu korvpalliliigaga, aga ettevõte on esialgu pisike ning suuremad tõestamised ja väljakutsed seisavad alles ees. Fantaasiamängu tuleb järjepidevalt edasi arendada ja täiendada, et see oleks noorema generatsiooni fännidele atraktiivne ning et tekiks juurde tulu teenimise võimalusi. FIBA Meistrite liigaga ühinemine on platvormi arengu seisukohalt märgilise tähtsusega, avades otsetee paljude Euroopa riikide turgudele.