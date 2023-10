Koondisekaaslaste tagant varastamises süüdistatav laskesuusatäht pääses vabadusse

Simon eitab süüd ja arvab, et tema identiteet varastati. Sportlase advokaat Christian Borel ütles ajalehele L’Equipe, et teisipäevasest vahistamisest ei tasu skandaali otsida.

„See oli kriminaaluurimise loogiline jätk. Julialt võeti ütlusi ja lasti siis vabaks. Uurimine jätkub, see pole veel lõppenud. Kõik on tavapärane. Julia ütles ülekuulamisel samu asju nagu varem, ta üritab süüdistused ümber lükata,“ lausus jurist.

Juhtum oli juunikuus arutluse all ka Prantsusmaa suusaliidu distsiplinaarkomitee koosolekul. Seal otsustati, et enne lõpliku otsuse tegemist oodatakse ära kriminaaluurimise tulemused. Alaliit ei ole Simoni karistanud, kuid ta on viimastel kuudel treeninud koondisest eraldi.