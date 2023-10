Rahvusvaheline suusaliit ei halastanud Venemaa ja Valgevene sportlastele

Enne FIS-i nõukogu istungit kartsid osad sportlased, et suusaliidu seisukoht võib olla Venemaa ja Valgevene osas muutunud. „Sellise otsuse tegemiseks on hooaeg liiga lähedal. See oleks katastroof. Arvan, et kunagi tulevikus võiks neil lubada naasta, aga mitte praegu. Eeldan, et neil pole eemal oldud aja jooksul dopingukontrolle tehtud, seetõttu ei saa neid tagasi lubada,“ ütles Rootsi murdmaasuusataja Calle Halfvarsson ajalehele Expressen.