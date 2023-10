Meistrite liiga mängus tekkis kaos, Läti esiklubi tunneb ennast petetuna

Mõlemad võistkonnad valmistusid juba lisaajaks, kui kohtunikud avastasid, et neljanda veerandi keskel panid lauatöötajad ekslikult VEF-ile punkti juurde. Seega otsustati, et 74:73 võit läheb Cholet’le.

VEF-i peatreener Janis Gailitis oli maruvihane. „See oli kümme minutit tagasi! Mida need inimesed siin teevad?“ küsis ta mängu komissarilt.

Vahetult pärast mängu VEF-il enam midagi muuta ei õnnestunud, aga nüüd kavatsevad nad FIBA-le ametliku protesti esitada. „Mängu korraldajad tegid räige vea, mis andis Cholet’le võitmiseks vajaliku edu. VEF-ile kaotuse määramine rikub selgelt sportlikku printsiipi. Mängijad tegid platsil otsuseid lähtuvalt seisust. Pole mõtet isegi pikemalt selgitada, et kui mängijad teadnuks, mis on õige seis, olnuks mängulõpu olukordi teistmoodi lahendatud. Mängu võitjat ei tohi otsustada pärast lõpuvilet punktide ümberarvutamisega,“ seisis VEF-i avalduses.