Passau, kus asub Kesk-Euroopa ralli keskus, paikneb kauni Doonau kaldal, ent rallisõitjatel pole vähimatki aega ilusat sinist vetevoolu nautida, sest nädal möödub rööprähklemise tähe all.

Kaheksakordne maailmameister Sébastien Ogier ei hoidnud end tagasi, kui esimest korda ja kolmes riigis – Saksamaal, Austrias ja Tšehhis – toimuva ralli programmi nägi. „Täielik pask,“ väljendus ta lühidalt ja selgelt. „Peame neljapäeval sõitma sadu kilomeetreid kahe lühikese kiiruskatse pärast... See on arutu. Ralli MM-sarjas on aeg muutusteks.“