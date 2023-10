Andres Petrov langes Põhja-Iirimaa lahtistel konkurentsist

„Palju edu Xingile, kes on suur talent ja tema head tulemused kindlasti jätkuvad. Olen väga tänulik, et sain sellisel areenil maailma parimatega mõõtu võtta. Aitäh kõigile, kes mind toetasid - seda oli pidevalt tunda. Võidud ja kaotused tulevad ja lähevad, aga need emotsioonid jäävad igaveseks minuga,“ lisas ta.