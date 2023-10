Kas võidu hinda spordis ja ettevõtluses saab mõõta eurodes või sekundites?

Spordi tähtsus on tõusnud, sport on väljunud oma traditsioonilistest piiridest ja on

arvestatav konkurent inimeste vaba-aja veetmise osas. Sport ja selle juhtimine on muutunud professionaalsemaks ja turundamine läbi spordi on aina enamate ettevõtete turundusstrateegia üks sammastest. Sport suudab pakkuda tohutuid emotsioone ja lugude jutustamise ajastul on spordi suur eelis see, et iga võistlus, iga kohtumine, iga start ja finiš jutustavad alati uue loo.

Eesti ei erine muust maailmast. Uuringud küll räägivad, et me ei liigu piisavalt, mis on kahjuks ka tõsi. Läbi õigesti juhitud ja turundatud spordi ning liikumise saame me aidata kaasa riikliku spordipoliitika Sport 2030 eesmärkide saavutamisele. See on meie võimalus.

2022. aasta veebruaris korraldasid Äripäev ja Eesti Olümpiakomitee esmakordselt spordijuhtimise aastakonverentsi „Ületades piire“. Esimene konverents keskendus erinevatele probleemidele ja nende lahendamisele spordimaailmas, mis on aktuaalsed ka ettevõtluses. Huvi esimese konverentsi osas oli suur ja tagasiside positiivne.

1. veebruaril 2024 toimub Tallinnas, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses Spordi Aastakonverents, mille pealkirjaks on „Võidu Hind“. Sel korral on kokkupuude ettevõtlusmaailmaga tihedam, teemal kui kallis on võit arutlevad esinejad Eestist ja kaugemalt. Päeva juhi, Raul Rebase eestvedamisel keritakse lahti mitmed põnevad teemad nagu näiteks meediaõigused, nende müük ja ostmine ning kaasnevad kohtustused ja spordiennustus. Kas ja kuidas suhestub sport ettevõtlusega ja vastupidi, ning millised rahad siin liiguvad. Naised spordis ja neile turundamine on olnud viimaste aastakümnete teema. Ajastu märgina on teemade valikus jätkusuutlikus ja selle rakendamine spordis kõrgeimal tasemel ehk kuidas tehakse läbi aegade kõige jätkusuutlikumad olümpiamängud Pariisis ja kuidas jätkusuutlikus on spordi toetamist muutnud.