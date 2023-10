OTSEBLOGI | Neuville liigub Kesk-Euroopa ralli esikoha ja Rovanperä MM-tiitli suunas, Tänak kolmas

Kuuenda kiiruskatse jõudsid läbida kuus autot, mille järel jäeti katse turvanõudeid eiranud pealtvaatajate pärast pooleli. Pärastlõunal said katsevõidu kirja nii Evans, Rovanperä kui ka Neuville. Kokkuvõttes lõpetas reede esikohal Rovanperä, kellele järgnesid Neuville ja Evans, neljandat kohta hoidnud Tänak kaotas soomlasele enam kui pooleteist minutiga. WRC2 arvestuses kaotas kuuendat kohta hoidnud Linnamäe seitsmendal kiiruskatsel avarii tõttu kõvasti aega ning ta langes seal esikümnest välja

Kesk-Euroopa rallil on kavas 18 kiiruskatset kogupikkusega 310,01 km. Delfist on Kesk-Euroopas kohal Jaan Martinson, kes vahendab kohapealt värskeid intervjuusid ja muljeid. Delfi kajastab kogu rallit otseblogi vahendusel ning neljapäevast pühapäevani läheb otse-eetrisse ka „Kuues käik“ saade. Saateajad: reedel kell 20, laupäeval kell 20, pühapäeval kell 14.30. Küsimused on oodatud aadressile: kuueskaik@delfi.ee



Laupäev (28.10)

16.15 - SS12 Schärdinger Innviertel 2 (15,72 km)

18.01 - SS13 Mühltal 2 (27,15 km)

19.05 - SS14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (11,88 km)