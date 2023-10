OTSEBLOGI | Kesk-Euroopa ralli: laupäeva esimese kiiruskatse võitis Evans, Ogier tõusis kokkuvõttes viiendaks

Reedest päeva ilmestasid vihmasajust väga libedaks ning keeruliseks muutunud teeolud. Päeva avakatse võitis Kalle Rovanperä, Tänak oli ligi kümnesekundilise kaotusega viies. Üle 40 sekundi kaotas aega Sebastien Ogier, kes lõhkus rehvi. Neljandal kiiruskatsel oli taas ülekaalukalt kiirem esimesena startinud Rovanperä, kes kerkis ka uueks liidriks. Fordi masinaga hädas olnud Tänak kaotas talle 23,5 sekundiga, mistap saarlane langes kokkuvõttes viiendaks. Taas üle 40 sekundi kaotanud Ogier teatas finišis, et tal pole enam motivatsiooni pingutada.

Kesk-Euroopa rallil on kavas 18 kiiruskatset kogupikkusega 310,01 km. Delfist on Kesk-Euroopas kohal Jaan Martinson, kes vahendab kohapealt värskeid intervjuusid ja muljeid.



Laupäev (28.10)

11.01 - SS10 Mühltal 1 (27,15 km)

12.05 - SS11 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (11,88 km)

Hoolduspaus

16.15 - SS12 Schärdinger Innviertel 2 (15,72 km)

18.01 - SS13 Mühltal 2 (27,15 km)

19.05 - SS14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (11,88 km)