OTSEBLOGI | Apsaka teinud Tänak kaotas Kesk-Euroopa rallil aega, laupäeva järel hoiab esikohta Neuville

Kesk-Euroopa rallil on kavas 18 kiiruskatset kogupikkusega 310,01 km. Delfist on Kesk-Euroopas kohal Jaan Martinson, kes vahendab kohapealt värskeid intervjuusid ja muljeid. Delfi kajastab kogu rallit otseblogi vahendusel ning neljapäevast pühapäevani on kavas „Kuues käik“ saated, mis on eetris laupäeval kell 20 ja pühapäeval kell 14.30. Küsimused on oodatud aadressile: kuueskaik@delfi.ee