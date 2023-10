Tänavalt miljoniteni. Maailma kõige karmimate meeste duellis saab näha toorest jõudu

Vabavõitlejate ja poksijate duell on alati inimestele huvi pakkunud. Reeglina on kohtutud ikkagi poksiringis ning seega on selle ala tegijad olnud eelisseisus. Peamiseks põhjuseks on siinkohal olnud raha. Poksringis liigub seda lihtsalt rohkem. Nii on nüüd poksiringi jõudnud ka maailma kõige tugevama löögiga mees Francis Ngannou. Kamerunist pärit mehe rusikahoop pidavat olema valusam kui saada puidust pesapallikurikaga vastu selga ja samaväärne sellega kui sulle sõidab täiskiirusel otsa Ford Focus. Neid hoope hakkab laupäeva õhtul pareerima poksi WBC versiooni maailmameister Tyson Fury, keda peetakse andekaimaks raskekaallaseks pärast Mike Tysonit ja Lennox Lewist.