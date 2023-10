Millener pole enda sõnul ei solvunud ega tige, et Ott Tänak otsustas pärast ühte aastat meeskonnast lahkuda ja liituda Hyundaiga. „Olen kurb ja veidi pettunud, et nii läks, aga see oli paratamatu. Soovin igal juhul Otile järgmisteks aastateks edu ja hoian talle pöialt,“ kinnitas Millener.