Eestlased võitsid seiklusspordi MM-il pronksmedali

Võistluse ajalimiit on 9 ööpäeva, start anti 19. oktoobri keskpäeval, seega üle poolte võistkondadest on praegu veel rajal. Võistlusrajal on ka teine Eesti võistkond „Tactical Foodpack“ – Lauri Tammemäe, Leivo Sepp, Sander Mirme koos šveitslanna Anita Lehmann’ga. Nende oletuslik finišeerimisaeg on täna õhtul.