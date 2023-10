Kesk-Euroopa ralli pikad ülesõidud ajavad sõitjad marru

„Uus ralli on alati huvitav asi, kuna saad sõita uutel teedel. Mulle on alati meeldinud asfaldil sõita, seega ootan rallit põnevusega,“ sõnas Neuville võistluse eel.

„Lõppude lõpuks on see kilomeetrite arvestuses väga pikk ralli. Ülesõitude lõigud on pikemad kui ühelgi teisel kalendris olnud võistlusel,“ lausus Neuville. „Siiski olen kindel, et see on endiselt huvitav.“