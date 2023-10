USA tipptennisist sai dopingureeglite rikkumise eest võistluskeelu

Rahvusvaheline tennise puhtuse eest võitlev organisatsioon ITIA teatas, et Brooksby nõustus oma süüga kahe vahelejäänud testi puhul ning sõltumatu kohus leidis, et ka kolmanda rikkumise juures oli ameeriklase süü piisavalt kõrge.

Vastavalt reeglitele peavad tippsportlased oma igapäevaseid liikumisi täpselt kaardistama ADAMS-i programmis, et dopingukütid saaksid neid vajadusel külastada.

„Ma pole kunagi oma elus keelatud aineid tarvitanud ning olin ITIA-ga suheldes avatud ja aus kogu oma juhtumi jooksul. Mõistan, et see on minu vastutus ning ma õpin ja kasvan,“ kirjutas 22-aastane Brooksby teisipäeval oma sotsiaalmeedia postituses.