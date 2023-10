TIPPHETKED JA FOTOD | TalTech/Optibet tuli Rapla vastu suurest kaotusseisust välja ja jätkab võidukalt

Rapla alustas kohtumist paremini ja võitis avaveerandi 32:16, kuid teise poolaja keskpaigas tegi TalTech 13:0 vahespurdi ning pikemale pausile mindi Rapla 47:44 juhtimisel. Kolmandal veerandajal haarasid külalised 11-punktilise eduseisu, aga see sulas kiirelt ja enne viimast neljandikku juhtis Rapla vaid kolme punktiga. Otsustava veerandaja alguses pääses TalTech ette ja suutis edu lõpuni hoida.

Võitjate parimana viskas Taavi Jurkatamm 16 punkti. Oliver Metsalu, Kasper Suurorg ja Gregor Ilves said kirja 14 silma. Rapla poolelt kogus Malik Pope 17 punkti, Martin Paasoja lisas 15 silma.

TalTech on senisest kuuest mängust võitnud viis ning on turniiritabelis kolmandal kohal. Täiseduga jätkavad Kalev/Cramo (5-0) ja tiitlikaitsja BC Prometei (4-0). Rapla on hetkel kolme võidu ja nelja kaotusega üheksandal kohal.