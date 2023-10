Kimi Räikkönen asub tööle Hiina autofirmas

Soomlase põhiülesandeks saab aga Zeekri elektriautode arendamine, et muuta nad veel kiiremaks ja paremaks.

Zeekri avaldatud pressiteate kohaselt viibib Räikkönen Hiinas 24.-28. oktoobril, mille raames on tema programmis muu hulgas fännidega kohtumine ja võistlusrajal sõitmine. Zeekr kirjeldas oma hiinakeelses reklaamis Räikköneni kui „maailma osavaimat autojuhti“.

Zeekr on Hiina autotootmishiiule Geely kuuluv luksuslik elektriautode bränd, mis on sel sügisel jõudnud ka Euroopa turule.

„Oleme tema võistlusi jälginud lapsepõlvest saati. Ta on meid inspireerinud, andnud meile jõudu! Tema eeskuju ütleb meile, et karta pole midagi. Kimi on meie iidol, meie kangelane, meie kuningas!“ sõnas Shanghai ärinaine Zhang Chengjia 2021. aasta detsembris Ilta-Sanomatele antud intervjuus.