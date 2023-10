Eesti jalgpalli noortekoondis lõi EM-valiksarjas koguni üheksa väravat

Ševoldajeva lisas, et esmaspäeval toimuvast kohtumisest Bosnia ja Hertsegoviinaga on oodata teise iseloomuga mängu. „Bosnia ja Hertsegoviina koondises on individuaalselt võimekad mängijad, ka meeskondlikult on nad tugevad. Eelnevad omavahelised mängud pole Eesti kasuks olnud, kuid meie eesmärk on töötada oma põhimõtete kallal. Täna sai positsioonilisi rünnakuid rohkem harjutada, aga kaitsefaas ja kontrarünnakud tulevad esile alles järgmises mängus. Kindlasti tahame seal ka palliga momente tekitada. Aga eks taastume ja vaatame, kuidas Gibraltar ja Bosnia ja Hertsegoviina omavahel mängivad ning harjutame, et järgmiseks mänguks valmis olla,“ rääkis Ševoldajeva.