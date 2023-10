30 NBA tiimi. Kes on tiitlinõudlejad, kes tallab tühermaad ja kellel on lootus helgele tulevikule?

Kas Denveri võimas teekond – 16 võitu, neli kaotust – andis märku NBA uuest valitsejast? Või sattusid neile vastased, kes polnud nii tugevad kui harilikus play-off’is? Mõlemad variandid on võimalikud. Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva alanud põhiturniir vastust igatahes ei anna, sest praegu teevad NBA tipptiimid kõik selleks, et olla kevadel võimalikult terved ja värsked.

Jokić on uuest hooajast rääkides olnud endale omaselt tagasihoidlik. Denveri sõnakat peatreenerit Michael Malone’i aga pelgalt tiitli kaitsmine ei rahulda. „Ütlesin seda juba pärast meistriks tulekut: minu eesmärk on dünastia. Ja proovime teha kõik mis võimalik, et see tegelikkuseks saaks,“ ütles Malone USA meediale.

„Arvan, et see aasta tuleb teistsugune. Seni nähtu põhjal on oodata palju eksimusi, kindlasti on lolle pallikaotusi. Ma ei ütleks, et oleme laisad, aga kindlasti mitte ka teravad. Oleme harjunud stabiilsusega ja proovime selle tagasi saada,“ lausus Murray.