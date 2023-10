Prantsuse politsei vahistas laskesuusatamise maailmameistri

27-aastase Simoni ümber puhkes skandaal suvel, kui väideti, et ta oli kasutanud koondisekaaslase Justine Braisaz-Bouchet’ ja ühe koondise taustaliikme krediitkaarti.

Prantsusmaa ajalehe Dauphiné Libéré teatel võttis politsei Simoni teisipäeva hommikul Albertville’is vahi alla ja viis ülekuulamisele. Väljaande andmetel on laskesuusataja vastu esitatud kaks kuriteoteadet, üks tänavu jaanuaris ja teine ​​juunis.

Simon on varem Prantsuse meediale öelnud, et usub, et tema identiteet varastati.