VIDEO | USA-s heisati ajalugu teinud Niina Petrõkina auks Jaapani lipp

„Olen väga uhke, sest see on Eesti esimene GP-medal,“ sõnas Petrõkina võistluse järel rahvusvahelisele uisuliidule. „Esituse ajal püüdsin täielikult keskenduda oma elementidele, sest tundsin kehas mõningast väsimust. Kinnitasin aga endale, et kõik on hästi. Ma ei oleks kunagi kolmandat kohta oodanud.“