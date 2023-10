WRC-hooaja viimasesse faasi on reeglina mahtunud ikka kaks asfaldirallit. Tänavu on need jäänud kaheks viimaseks etapiks. Esmalt sõidetakse Kesk-Euroopas. Uue rallina kavas oleva jõuproovi võistluskeskus asub Saksamaal Passaus. Kuuma antakse lisaks ka Austria ja Tšehhi teedel.