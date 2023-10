Putini-vastane laul tõi Leedu jalgpalliliidule karistuse. Koondislane: jätkake laulmist, võime ise trahvid kinni maksta

Intsident leidis aset 10. septembril, kui Leedu võõrustas EM-i valikmängus Serbiat. 1:3 kaotusmängus laulsid võõrustajate toetajad tribüünidel „Putin huilo“ viisijuppi. Olgu öeldud, et sama laulu kuuleb ka igal Eesti koondise kodumängul. Kuigi seda laulu on ka Leedu koondise mängudel korduvalt varem lauldud, otsustas UEFA seekord leedulasi trahvida.

Kohaliku jalgpalliliidu president Edgaras Stankevicius spekuleeris, et UEFA-le tegi kaebuse üks mängul viibinud Kasahstani delegaat. „See on esimest korda, kui meid trahviti selle laulu eest,“ rääkis ta LRT-le. „Kõik fännid ja leedulased toetavad seda sõnumit. Kindlasti ei palu me fännidel sellest laulust loobuda.“